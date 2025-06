Sachbeschädigung an PKW

Von Samstag, den 21.06.2025 auf Sonntag, den 22.06.2025 ereignete sich im Zeitraum von 12:00 Uhr bis am darauffolgenden Tag 18:00 Uhr "Zum Dickesloch" in 54497 Morbach OT Hinzerath, eine Sachbeschädigung an einem PKW.