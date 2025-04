Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, den 27.04.2025 zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr ist es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW gekommen.

Dieser wurde in der Verlängerung der Bergstraße an einem Feldweg, vor der dortigen Parkbank, abgestellt. Durch unbekannte Täter wurde der Schriftzug "Parkverbot" in den Lack der Fahrzeugtür geritzt. Nach Angaben der Geschädigten haben dort noch weitere PKW geparkt. Weitere Geschädigte bzw. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, unter der 06571/9260 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell