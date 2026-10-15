Konz
Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht!
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Freitag, den 09.10.2026, zwischen 14:00 - 14:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz Wilde Acht 14 in Konz - unmittelbar vor der dortigen Sparkassen-Filiale - zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Ein bislang unbekannter Täter wirkte mit einem spitzen Gegenstand auf einen dort geparkten, blauen Skoda Fabia ein. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Personen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz unter 06501 9268-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiwache Konz
Granastraße 116
54329 Konz
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Scheid, POK
06501 9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de

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