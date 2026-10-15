Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter Täter wirkte mit einem spitzen Gegenstand auf einen dort geparkten, blauen Skoda Fabia ein. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.
Personen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz unter 06501 9268-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiwache Konz
Granastraße 116
54329 Konz
www.polizei.rlp.de
Ansprechpartner:
Scheid, POK
06501 9268-0
pwkonz@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Ein bislang unbekannter Täter wirkte mit einem spitzen Gegenstand auf einen dort geparkten, blauen Skoda Fabia ein. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.