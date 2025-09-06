Sachbeschädigung an Pkw, Zeugen gesucht

In der Nacht vom 05. auf den 06.09.2025 kam es in Bernkastel-Kues zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Citroen, C5. An dem Pkw, welcher auf einem Parkplatz in der Gartenstraße stand, wurde die Heckscheibe der Art beschädigt, dass diese vollständig zersplitterte.

Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht oder Hinweise auf den Verursacher geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de entgegengenommen.



