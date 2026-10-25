Sachbeschädigung an PKW und Einbruch in Netto Einkaufsmarkt



Im Zeitraum von Freitag 23. Oktober 23:00 Uhr, bis Samstag 24. Oktober 08:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Straße "Auf der Trift" zwei Reifen eines im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Pkw zerstochen.



Am Samstag, den 24. Oktober, kam es am späten Abend außerdem zu einem Einbruch in einen Nettomarkt in Mülheim an der Mosel.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Gebäude, indem sie eine Scheibe einwarfen.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

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