Sachbeschädigung an PKW in Prüm

Am Dienstag den 22. April 2025, zwischen 13 und 15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Hahnplatz 30 - 31, 54595 Prüm, ein PKW von der Fahrzeugfront bis zum Heck zerkratzt und dadurch beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter dürfte das geparkte Fahrzeug mit einem Gegenstand beschädigt und sich anschließend entfernt haben.



Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einer entsprechenden Feststellung geben können, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

PHK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell