Sachbeschädigung an PKW in Morbach-Gonzerath

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 19.08.2025 und Mittwoch, dem 20.08.2025, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Hinterm Born" in Morbach-Gonzerath einen geparkten PKW durch Zerkratzen des Fahrzeuglacks der Fahrertür, unterhalb des Außenspiegels.