Hoppstädten-Weiersbach
Sachbeschädigung an PKW in Hoppstädten-Weiersbach
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Im Zeitraum vom 07.06.2026, 21:01 Uhr bis 14.06.2026, 11:30 Uhr kam es in der Straße (Bremmgarten) in Hoppstädten-Weiersbach zu einer Beschädigung eines geparkten PKW.

Durch bislang unbekannte Täter wurde der Fahrzeuglack an der Motorhaube des PKW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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