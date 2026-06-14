Sachbeschädigung an PKW in Hoppstädten-Weiersbach

Im Zeitraum vom 07.06.2026, 21:01 Uhr bis 14.06.2026, 11:30 Uhr kam es in der Straße (Bremmgarten) in Hoppstädten-Weiersbach zu einer Beschädigung eines geparkten PKW.

Durch bislang unbekannte Täter wurde der Fahrzeuglack an der Motorhaube des PKW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell