Durch bislang unbekannte Täter wurde der Fahrzeuglack an der Motorhaube des PKW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
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Sachbeschädigung an PKW in Hoppstädten-Weiersbach
Durch bislang unbekannte Täter wurde der Fahrzeuglack an der Motorhaube des PKW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.