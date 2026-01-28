Der PKW, ein brauner Opel Astra, stand rückwärts vor dem Anwesen der Hauptstraße 103 in Gerolstein in Queraufstellung geparkt.
An diesem wurde der rechte Außenspiegel beschädigt.
Etwaige Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an PKW in Gerolstein