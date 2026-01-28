Sachbeschädigung an PKW in Gerolstein





Der PKW, ein brauner Opel Astra, stand rückwärts vor dem Anwesen der Hauptstraße 103 in Gerolstein in Queraufstellung geparkt.



An diesem wurde der rechte Außenspiegel beschädigt.



Etwaige Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.



