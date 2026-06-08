Birkenfeld
Sachbeschädigung an PKW in Birkenfeld
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum vom 07.06.2026, 19:00 Uhr bis 08.06.2026, 06:00 Uhr kam es in der Straße (Schwalbenweg) in Birkenfeld zu einer Beschädigung eines geparkten PKW.

Durch bislang unbekannte Täter wurde der Fahrzeuglack am PKW mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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