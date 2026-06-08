Durch bislang unbekannte Täter wurde der Fahrzeuglack am PKW mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
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Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
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Sachbeschädigung an PKW in Birkenfeld
Durch bislang unbekannte Täter wurde der Fahrzeuglack am PKW mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.