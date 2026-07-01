Dabei wurde mutwillig mit einem spitzförmigen Gegenstand auf die linksseitige Fahrzeugkarosserie eines graufarbigen Mercedes C-Klasse eingewirkt, wodurch ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand.
Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
PK Wiegert
Telefon: 06581-91550
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Sachbeschädigung an PKW der Marke Mercedes
Dabei wurde mutwillig mit einem spitzförmigen Gegenstand auf die linksseitige Fahrzeugkarosserie eines graufarbigen Mercedes C-Klasse eingewirkt, wodurch ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand.