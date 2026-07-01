Sachbeschädigung an PKW der Marke Mercedes

Am Dienstagabend, den 30.06.2026, kam es im Zeitraum von 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW auf dem Parkplatz des EDEKA in Saarburg-Beurig.

Dabei wurde mutwillig mit einem spitzförmigen Gegenstand auf die linksseitige Fahrzeugkarosserie eines graufarbigen Mercedes C-Klasse eingewirkt, wodurch ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand.



Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Wiegert



Telefon: 06581-91550





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