Sachbeschädigung an Pkw Am Talweiher

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug bereits am Freitagabend gegen 18:30 Uhr dort geparkt.

Am Samstagmorgen stellte der Fahrzeughalter fest, dass alle vier Reifen des Pkw beschädigt und vollständig luftleer waren. Zudem konnte eine Beschädigung der Lackierung am linken Heck festgestellt werden, welche mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstandes verursacht wurde.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



