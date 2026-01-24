Wittlich
Sachbeschädigung an Personenkraftwagen
Im Zeitraum 22.01.2026, 23:30 Uhr bis 23.01.2026, 06:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Straße "Dorfer Spitz" in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und zerkratzten diesen großflächig mittels eines spitzen Gegenstands.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

