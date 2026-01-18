Sachbeschädigung an Personenkraftwagen

Am 16.01.2026 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich des Bungert-Parkplatzes in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke Toyota Yaris und beschädigte diesen oberhalb der Fahrertüre.





Hier entstand augenscheinlich aufgrund Gewalteinwirkung eine Delle.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



