Die Autos wurden hierbei durch einen bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: PK Backes
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an neun Fahrzeugen
Die Autos wurden hierbei durch einen bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.