Sachbeschädigung an neun Fahrzeugen

Im Tatzeitraum vom 11.05.2026 ca. 17:00 Uhr bis zum 12.05.2026 ca. 15:00 Uhr kam es, nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei, in der Wasenstraße, im Bereich der Hausnummern 39 bis 51, in Idar-Oberstein zur Sachbeschädigung an insgesamt neun Personenkraftwagen.