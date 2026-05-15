Sachbeschädigung an Motorrad - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Mittwoch, 13.05.2026, bis Freitag, 15.05.2026, kam es im Bereich der Jugendherberge in Prüm zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Motorrad.



Bislang unbekannte Täter beschädigten das im Hof abgestellte Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



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