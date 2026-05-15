Bislang unbekannte Täter beschädigten das im Hof abgestellte Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
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Sachbeschädigung an Motorrad - Zeugen gesucht