Sachbeschädigung an mehreren PKW

In der Nacht vom Montag, dem 28.09.2026 auf Dienstag, den 29.09.2026 zerkratzten bisher unbekannte Täter den Lack von mindestens fünf PKW, welche in der Hauptstraße im Ortsteil geparkt waren.

Die PKW wurden allesamt mittels eines spitzen Gegenstandes auf der Fahrerseite zerkratzt und hierdurch nicht unerheblich beschädigt.



Nach ersten Schätzungen dürfte der entstandene Sachschaden ca. 15.000 EURO betragen.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Tat. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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