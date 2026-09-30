Die PKW wurden allesamt mittels eines spitzen Gegenstandes auf der Fahrerseite zerkratzt und hierdurch nicht unerheblich beschädigt.
Nach ersten Schätzungen dürfte der entstandene Sachschaden ca. 15.000 EURO betragen.
Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Tat. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben?
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an mehreren PKW
Die PKW wurden allesamt mittels eines spitzen Gegenstandes auf der Fahrerseite zerkratzt und hierdurch nicht unerheblich beschädigt.