Wittlich (ots) -
In der Nacht vom 15. - 16.08.2025 wurden in der Koblenzer Straße in Wittlich vier parkende PKW beschädigt. Hierbei wurden die jeweiligen Beifahrerseiten der PKW durch bisher unbekannte Täter mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571-9260) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571-9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in der Koblenzer Straße in Wittlich
Wittlich (ots) -