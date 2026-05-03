Hierbei wurden insgesamt an neun Fahrzeugen die Scheiben beschädigt. Hinweise auf Tatverdächtige liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Sachbearbeiter/Ansprechpartner: PK Schmitt
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an mehreren Bussen - Zeugen gesucht!