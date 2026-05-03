Sachbeschädigung an mehreren Bussen - Zeugen gesucht!

Im Zeitraum von Donnerstag, den 30.04.2026, 21:00 Uhr bis Samstag, den 02.05.2026, 21:00 Uhr kam es auf dem Gelände der Straßburgkaserne in Idar-Oberstein zu mehreren Sachbeschädigungen an dort abgestellten Bussen.



Hierbei wurden insgesamt an neun Fahrzeugen die Scheiben beschädigt. Hinweise auf Tatverdächtige liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen.



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Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Sachbearbeiter/Ansprechpartner: PK Schmitt

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



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