Sachbeschädigung an Mauer

In der Zeit zwischen Freitag dem 06.11.26, 15 Uhr und Sonntag dem 08.11.26, 12 Uhr kam es an einer Grundstücksmauer der Verbandsgemeindeverwaltung am Boemundhof zu einer Sachbeschädigung.

Durch den unbekannten Täter wurden mehrere Steine aus der Mauer gerissen, wodurch nicht unerheblicher Sachschaden entstand.



Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung setzen.



Rückfragen bitte an:



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54439 Saarburg

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