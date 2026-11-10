Saarburg
Sachbeschädigung an Mauer
Symbolbild
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dpa

In der Zeit zwischen Freitag dem 06.11.26, 15 Uhr und Sonntag dem 08.11.26, 12 Uhr kam es an einer Grundstücksmauer der Verbandsgemeindeverwaltung am Boemundhof zu einer Sachbeschädigung.

Durch den unbekannten Täter wurden mehrere Steine aus der Mauer gerissen, wodurch nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel. 06581-91550
E-Mail: pisaarburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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