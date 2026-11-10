Durch den unbekannten Täter wurden mehrere Steine aus der Mauer gerissen, wodurch nicht unerheblicher Sachschaden entstand.
Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel. 06581-91550
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Sachbeschädigung an Mauer
Durch den unbekannten Täter wurden mehrere Steine aus der Mauer gerissen, wodurch nicht unerheblicher Sachschaden entstand.