Sachbeschädigung an Leichenhalle

Am Freitag, den 10.04.2026 gegen 15:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun eine Sachbeschädigung an der Leichenhalle in Mehren mitgeteilt.



Durch unbekannte Täter wurde vermutlich in der Nacht vom 09.04.2026 auf den 10.04.2026 eine Glasscheibe der Eingangstür zur Leichenhalle beschädigt.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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