Hierbei hat man den Schließzylinder der Haustür eines leerstehenden Hauses beschädigt.
Aufgrund der Ermittlungen vor Ort kann ein Einbruchsversuch ausgeschlossen werden.
Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren dreistelligen Bereich befinden.
Zeugen, die Aussagen zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.
Sachbeschädigung an leerstehendem Wohnhaus