Sachbeschädigung an leerstehendem Einfamilienhaus

Durch unbekannte Täter wurden sowohl Fenster eingeworfen als auch eine Tür eingetreten.
Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab eine Zeugin an, dass die Beschädigungen bereits im März verursacht wurden. Sie habe zwei Kinder von ca. 10 Jahren bemerkt, welche die Sachbeschädigungen begangen hätten. Namentlich seien ihr die Kinder jedoch nicht bekannt gewesen.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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Durch unbekannte Täter wurden sowohl Fenster eingeworfen als auch eine Tür eingetreten.