Sachbeschädigung an leerstehendem Einfamilienhaus

Durch unbekannte Täter wurden sowohl Fenster eingeworfen als auch eine Tür eingetreten.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab eine Zeugin an, dass die Beschädigungen bereits im März verursacht wurden. Sie habe zwei Kinder von ca. 10 Jahren bemerkt, welche die Sachbeschädigungen begangen hätten. Namentlich seien ihr die Kinder jedoch nicht bekannt gewesen.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Christian Köb, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



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