Der PKW wies eine Beschädigung an der Fahrer-, sowie der Hintertür der Fahrerseite auf.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/991-0
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Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug
Der PKW wies eine Beschädigung an der Fahrer-, sowie der Hintertür der Fahrerseite auf.