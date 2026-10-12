Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am 05.10.2026 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein silberner Pick-Up (VW Amarok), in der Straße "Leitgertsweg" in Birkenfeld (Verbindungsweg zwischen Schönenwaldstraße/Eichenring) durch unbekannte Täter mutwillig zerkratzt.

Der PKW wies eine Beschädigung an der Fahrer-, sowie der Hintertür der Fahrerseite auf.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters.



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