Birkenfeld
Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 05.10.2026 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein silberner Pick-Up (VW Amarok), in der Straße "Leitgertsweg" in Birkenfeld (Verbindungsweg zwischen Schönenwaldstraße/Eichenring) durch unbekannte Täter mutwillig zerkratzt.

Der PKW wies eine Beschädigung an der Fahrer-, sowie der Hintertür der Fahrerseite auf.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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