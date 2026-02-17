Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

55774 Baumholder, Hinterm Turm (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 13.12.2026 und dem 17.02.2026 haben bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines geparkten PKW auf dem Parkplatz der Ausbildungsstätte des Bundesforsts in Baumholder eingeschlagen.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 2500EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.



