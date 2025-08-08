Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Bombogen

Bislang konnte eruiert werden, dass der PKW vermutlich mit einem Stein an der Fahrerseite zerkratzt wurde. Durch einen Zeugen konnten zwei Personen beobachtet werden, die sich im Anschluss zügig von der Tatörtlichkeit entfernten.

Zeugen, die weitere Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.



