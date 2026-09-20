Lambertsberg
Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug auf der Mallorca-Party, Zeugenaufruf
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.

09.-20.09.2026) kam zu einer Sachbeschädigung an einem in der Hauptstraße parkenden Pkw im Bereich der Mallorca-Party in Lambertsberg. Auf bislang ungeklärte Weise wurde der Pkw einer Festbesucherin vermutlich im Zeitraum zwischen 00:00 und 02:00 Uhr im Bereich des vorderen rechten Radkastens durch Dellen in der Karosserie beschädigt. Die Polizei Bitburg bittet um sachdienliche Hinweise auf einen möglichen Verursacher.

Rückfragen oder Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Bitburg
Erdorfer Str. 10
54634 Bitburg

Telefon: 06561/ 96850

E-Mail: pibitburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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