Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug auf der Mallorca-Party, Zeugenaufruf

09.-20.09.2026) kam zu einer Sachbeschädigung an einem in der Hauptstraße parkenden Pkw im Bereich der Mallorca-Party in Lambertsberg. Auf bislang ungeklärte Weise wurde der Pkw einer Festbesucherin vermutlich im Zeitraum zwischen 00:00 und 02:00 Uhr im Bereich des vorderen rechten Radkastens durch Dellen in der Karosserie beschädigt. Die Polizei Bitburg bittet um sachdienliche Hinweise auf einen möglichen Verursacher.



Rückfragen oder Hinweise bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Str. 10

54634 Bitburg



Telefon: 06561/ 96850



E-Mail: pibitburg@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell