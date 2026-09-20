Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug auf der Mallorca-Party, Zeugenaufruf

09.-20.09.2026) kam zu einer Sachbeschädigung an einem in der Hauptstraße parkenden Pkw im Bereich der Mallorca-Party in Lambertsberg. Auf bislang ungeklärte Weise wurde der Pkw einer Festbesucherin vermutlich im Zeitraum zwischen 00:00 und 02:00 Uhr im Bereich des vorderen rechten Radkastens durch Dellen in der Karosserie beschädigt. Die Polizei Bitburg bittet um sachdienliche Hinweise auf einen möglichen Verursacher.
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