Im genannten Zeitraum war der Pkw auf dem Parkplatz der Pizzeria am Stadion in Birkenfeld abgestellt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde vorsätzlich, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands, die rechte Fahrzeugseite und die Heckklappe des Pkw beschädigt.
Falls es zu relevanten Wahrnehmungen kam, wird höflichst um Kontaktaufnahme mit der zuständigen Polizeiinspektion in Birkenfeld gebeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
55765 Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
Tel. 06782 /9910
E-Mail: pibirkenfeld.@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug - Am Stadion
