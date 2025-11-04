Der Pkw wurde auf der Fahrerseite im Bereich der Fahrertür und dem hinteren Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
PI Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Kfz auf Parkplatz Am Talweiher in Birkenfeld
Der Pkw wurde auf der Fahrerseite im Bereich der Fahrertür und dem hinteren Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld