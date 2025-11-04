Birkenfeld Sachbeschädigung an Kfz auf Parkplatz Am Talweiher in Birkenfeld Polizeidirektion Trier (ots) 04.11.2025, 01:06 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag den 01.11.2025 zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr einen schwarzen BMW auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio in der Straße Am Talweiher beschädigt.

Der Pkw wurde auf der Fahrerseite im Bereich der Fahrertür und dem hinteren Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld



