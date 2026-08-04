Sachbeschädigung an Jagdeinrichtung

Am Samstag dem 25.07.2026 wurde vermutlich in den Nachmittagsstunden, im Jagdrevier Merschbach ein Drückjagdbock von bisher unbekannter Täterschaft beschädigt.

Der Drückjagdbock aus Holz stand nordwestlich von Merschbach, an einem Waldweg und wurde die unmittelbar angrenzende Böschung heruntergestoßen. Dadurch wurden mehrere Sprossen und Latten beschädigt. Der Schaden wird auf einen unteren, dreistelligen Bereich geschätzt.

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