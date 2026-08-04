Der Drückjagdbock aus Holz stand nordwestlich von Merschbach, an einem Waldweg und wurde die unmittelbar angrenzende Böschung heruntergestoßen. Dadurch wurden mehrere Sprossen und Latten beschädigt. Der Schaden wird auf einen unteren, dreistelligen Bereich geschätzt.
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Sachbeschädigung an Jagdeinrichtung
Der Drückjagdbock aus Holz stand nordwestlich von Merschbach, an einem Waldweg und wurde die unmittelbar angrenzende Böschung heruntergestoßen. Dadurch wurden mehrere Sprossen und Latten beschädigt. Der Schaden wird auf einen unteren, dreistelligen Bereich geschätzt.