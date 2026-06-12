Birkenfeld
Sachbeschädigung an Imbissanhänger
Aufnahme des beschädigten Anhängers
Aufnahme des beschädigten Anhängers
Polizeidirektion Trier

Im Zeitraum von Samstag den 06.06.26 bis Donnerstag den 11.06.26 kam es in Birkenfeld zur Sachbeschädigung an einem Imbissanhänger.

Der in der Friedrich-August-Straße, auf dem Gelände einer Waschanlage abgestellte Anhänger, wurde durch bislang unbekannte Täter an der Frontseite beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Birkenfeld entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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