Sachbeschädigung an Haustür

Im Zeitraum vom 16.06.2026 10:00 Uhr bis 16.06.2026 17:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter die äußere Verglasung einer doppeltverglasten Haustür am Mehrparteienhaus Kreuzgarten 12 in Thalfang-Bäsch.

Die Beschädigung entstand vermutlich durch einen Tritt oder Bewurf mit einem Gegenstand.

Aufgrund dieser vermuteten Tatbegehungsweise dürfte ein Einbruchsversuch derzeit auszuschließen sein.

Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.



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