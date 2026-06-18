Thalfang
Sachbeschädigung an Haustür
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Im Zeitraum vom 16.06.2026 10:00 Uhr bis 16.06.2026 17:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter die äußere Verglasung einer doppeltverglasten Haustür am Mehrparteienhaus Kreuzgarten 12 in Thalfang-Bäsch.

Die Beschädigung entstand vermutlich durch einen Tritt oder Bewurf mit einem Gegenstand.
Aufgrund dieser vermuteten Tatbegehungsweise dürfte ein Einbruchsversuch derzeit auszuschließen sein.
Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0
Email: pimorbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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