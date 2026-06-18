Die Beschädigung entstand vermutlich durch einen Tritt oder Bewurf mit einem Gegenstand.
Aufgrund dieser vermuteten Tatbegehungsweise dürfte ein Einbruchsversuch derzeit auszuschließen sein.
Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.
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Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
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Sachbeschädigung an Haustür
Die Beschädigung entstand vermutlich durch einen Tritt oder Bewurf mit einem Gegenstand.