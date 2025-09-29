Bislang unbekannte Täter rissen hierbei den rechten Außenspiegel des Arbeitsfahrzeuges ab, welches im Tatzeitraum am Fahrbahnrand abgestellt war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefon-Nummer: 06782-9910 oder unter der E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 0 67 82/99 10
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an geparktem Volkswagen Transporter
