Ein bisher unbekannter Täter hat die Motorhaube und die Türen auf der Fahrerseite eines blauen Skoda mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Falls Sie Zeuge dieser Tat sind oder Hinweise zum Täter geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Sachbearbeiter: Schmitt, PK
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an geparktem PKW