Am Samstag, dem 28.11.2026, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW auf dem Parkplatz des Alten- und Pflegeheims Herz-Jesu in Waxweiler.



Ein bisher unbekannter Täter hat die Motorhaube und die Türen auf der Fahrerseite eines blauen Skoda mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Falls Sie Zeuge dieser Tat sind oder Hinweise zum Täter geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Sachbearbeiter: Schmitt, PK

Tel. 06551/942-0

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