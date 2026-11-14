Sachbeschädigung an geparktem PKW

Am 13.11.2026 zwischen 14:00 Uhr und 15:20 Uhr kam es im Bereich der Schulstraße in Wittlich Wengerohr zu einer Sachbeschädigung an einem am Fahrbahnrand geparkten PKW.





Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand bei dem PKW der Marke Skoda die hintere Fensterscheibe der Fahrerseite ein.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



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