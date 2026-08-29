Bernkastel-Kues
Sachbeschädigung an geparktem Pkw
Symbolbild
dpa

Am frühen Morgen des 29.08.2026, gegen 06:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz "Nikolausufer" in Bernkastel-Kues die Heckscheibe eines dort geparkten Pkw durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen.


Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sich zur Tatzeit mehrere Jugendliche im Bereich des Moselufers aufgehalten haben. Diese waren Anwohnern aufgrund ihres lautstarken Verhaltens aufgefallen. Ob ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/95270
E-Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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