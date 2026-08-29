Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sich zur Tatzeit mehrere Jugendliche im Bereich des Moselufers aufgehalten haben. Diese waren Anwohnern aufgrund ihres lautstarken Verhaltens aufgefallen. Ob ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/95270
E-Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an geparktem Pkw