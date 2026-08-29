Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Am frühen Morgen des 29.08.2026, gegen 06:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz "Nikolausufer" in Bernkastel-Kues die Heckscheibe eines dort geparkten Pkw durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen.



Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sich zur Tatzeit mehrere Jugendliche im Bereich des Moselufers aufgehalten haben. Diese waren Anwohnern aufgrund ihres lautstarken Verhaltens aufgefallen. Ob ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



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