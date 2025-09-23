Sachbeschädigung an geparktem Ford Mondeo

Am Sonntag, dem 21.09.2025, kam es im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr am Stadion Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten, dunkelgrauen Ford Mondeo.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte hierbei mittels eines spitzen Gegenstandes die vordere und hintere Beifahrertür des Fahrzeugs. Der Pkw war im Tatzeitraum auf der Parkfläche am Stadion geparkt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.



