Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bislang ein PKW beschädigt. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten hierbei die Fahrerseite eines grauen BMW mit einem spitzen Gegenstand.
Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen im Bereich des Friedhofs wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06581-9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.
------------------------------------------------------------
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
www.polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug