Hermeskeil
Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug in der Trierer Straße 52, 54411 Hermeskeil
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum zwischen Montag, 14.09.2026, 23:00 Uhr und Dienstag, 15.09.2026, 10:00 Uhr kam es in der Trierer Straße in Höhe der Hausnummer 52 in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Lesezeit 1 Minute

Hierbei beschädigte eine bislang unbekannte Person die Beifahrerseite eines am Straßenrand geparkten Fahrzeuges mit einem spitzen Gegenstand. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Fahrzeug befand sich mit der Beifahrerseite zum Gehweg hin geparkt.

Bislang sind keine Täterhinweise bekannt.

Der Vorfall wurde durch die Polizeiinspektion Hermeskeil aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im o.g. Zeitraum im Bereich der Trierer Straße 52 machten oder die Tathandlung der Sachbeschädigung beobachten konnten, werden gebeten sich persönlich oder telefonisch bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der 06503 9151-10 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Verantwortlicher: PK Schillo
Telefon: 06503-9151-10
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren