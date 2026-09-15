Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug in der Trierer Straße 52, 54411 Hermeskeil

Im Zeitraum zwischen Montag, 14.09.2026, 23:00 Uhr und Dienstag, 15.09.2026, 10:00 Uhr kam es in der Trierer Straße in Höhe der Hausnummer 52 in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Hierbei beschädigte eine bislang unbekannte Person die Beifahrerseite eines am Straßenrand geparkten Fahrzeuges mit einem spitzen Gegenstand. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Fahrzeug befand sich mit der Beifahrerseite zum Gehweg hin geparkt.



Bislang sind keine Täterhinweise bekannt.



Der Vorfall wurde durch die Polizeiinspektion Hermeskeil aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im o.g. Zeitraum im Bereich der Trierer Straße 52 machten oder die Tathandlung der Sachbeschädigung beobachten konnten, werden gebeten sich persönlich oder telefonisch bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der 06503 9151-10 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Verantwortlicher: PK Schillo

Telefon: 06503-9151-10

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