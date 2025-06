Sachbeschädigung an Gartenhaus eines Kindergartens



Durch die Täter wurden Holzlatten an dem Gegenstand abgerissen.

Zudem wurde eine Waldtoilette beschädigt.



Hinweise in dieser Angelegenheit nimmt die Polizeiinspektion Daun, 06592/96260 oder die Polizeiwache Gerolstein, 06591/95260



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Thomas Clemens, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell