Sachbeschädigung an Feuerwehrfahrzeug

Am 30.08.2025 kam es während der Veranstaltung des Manderscheider Burgenfestes zwischen 19:00 Uhr und 23:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem vor dem Eingangsbereich des Festes abgestellten Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Manderscheid.

Ein bislang unbekannter Täter hat hierbei einen Reifen zerstochen, sodass das Fahrzeug nicht mehr einsatzbereit war.



Hinweise zur Tat oder dem Täter werden an die Polizei Wittlich unter der Tel. 06571-9260 oder an piwittlich.wache@polizei.rlp.de gebeten.



