Ein bislang unbekannter Täter hat hierbei einen Reifen zerstochen, sodass das Fahrzeug nicht mehr einsatzbereit war.
Hinweise zur Tat oder dem Täter werden an die Polizei Wittlich unter der Tel. 06571-9260 oder an piwittlich.wache@polizei.rlp.de gebeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571-926-0
piwittlich@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an Feuerwehrfahrzeug
