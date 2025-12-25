Unbekannte Täter entfernten bei fünf verschiedenen Fahrzeugen die Ventilkappen der Reifen und öffneten anschließend die Ventile, sodass die Luft aus den Reifen entwich. Dadurch war eine Weiterfahrt mit den betroffenen Fahrzeugen zunächst nicht möglich.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu möglichen Täterbeschreibungen geben können, sich unter der Telefonnummer 06551 9420 bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Lünebach
