Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Lünebach

In der Zeit vom 24.12.2025, gegen 18:00 Uhr, bis zum 25.12.2025, gegen 08:30 Uhr, kam es in Lünebach zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung an Fahrzeugen.

Unbekannte Täter entfernten bei fünf verschiedenen Fahrzeugen die Ventilkappen der Reifen und öffneten anschließend die Ventile, sodass die Luft aus den Reifen entwich. Dadurch war eine Weiterfahrt mit den betroffenen Fahrzeugen zunächst nicht möglich.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu möglichen Täterbeschreibungen geben können, sich unter der Telefonnummer 06551 9420 bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



