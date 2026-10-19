Oberöfflingen
Sachbeschädigung an Fahrzeug
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 18.10.2026 gegen 13:40 Uhr stellte der Eigentümer eines Personenkraftwagens im Bereich des Mauritiuswegs in Oberöfflingen fest, dass sich ein bisher Tatverdächtiger zu seinem Fahrzeug begeben hatte.

Lesezeit 1 Minute



Hier beschädigte er das Fahrzeug durch gewaltsames Öffnen des Tankdeckels und durch Luftablassens eines Reifens.

Die Hintergründe der Tat, sowie das Motiv sind bisher unklar.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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