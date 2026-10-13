Morbach
Sachbeschädigung an Fahrzeug

Symbolbild

dpa

Am Samstag, den 10.10.2026 im Zeitraum von 08:30 bis 14:00 Uhr wurde der AdBlue-Schlauch eines PKW durch einen unbekannten Täter durchtrennt.

Lesezeit 1 Minute

Der PKW war am besagten Tatzeitraum auf dem Platz Pont-Sur-Yonne in Morbach in der Nähe eines dort befindlichen Hydranten abgestellt gewesen. Außerdem wurde im Bereich der Frontscheibe durch den unbekannten Täter eine in einer Plastiktüte befindliche handschriftliche Nachricht positioniert. Am PKW entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Neben der Sicherung und Untersuchung von Spuren, werden Zeugen gebeten sich bei sachdienlichen Hinweisen zum Sachverhalt/Tatverdächtigen mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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