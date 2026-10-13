Sachbeschädigung an Fahrzeug

Der PKW war am besagten Tatzeitraum auf dem Platz Pont-Sur-Yonne in Morbach in der Nähe eines dort befindlichen Hydranten abgestellt gewesen. Außerdem wurde im Bereich der Frontscheibe durch den unbekannten Täter eine in einer Plastiktüte befindliche handschriftliche Nachricht positioniert. Am PKW entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.



Neben der Sicherung und Untersuchung von Spuren, werden Zeugen gebeten sich bei sachdienlichen Hinweisen zum Sachverhalt/Tatverdächtigen mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.



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54497 Morbach

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