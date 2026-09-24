Gerolstein-Müllenborn
Sachbeschädigung an Fahrzeug
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum von Montag, 21.09.2026, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 22.09.2026, 18:00 Uhr, wurde ein in der Hillstraße in Gerolstein-Müllenborn abgestellter Pkw der Marke Volvo von bislang unbekannten Tätern zerkratzt.



Hierdurch entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Ansprechpartnerin: PHK'in Mußweiler
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

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