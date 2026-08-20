Wittlich
Sachbeschädigung an Fahrzeug
Symbolbild
dpa

Am 18.08.2026 vermutlich gegen etwa 18:50 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich auf dem Parkplatz des NORMA-Marktes abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi S6 Avant und beschädigte diesen.

Lesezeit 1 Minute



Das Fahrzeug wurde im Bereich der Motorhaube und der Seite mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt.

Hintergrund der Tat könnte eine zuvor stattgefundenen Verkehrssituation gewesen sein, bei welcher der Fahrer eines Ford Fiesta stark abbremsen musste und sich hierüber echauffierte.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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