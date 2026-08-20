Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am 18.08.2026 vermutlich gegen etwa 18:50 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich auf dem Parkplatz des NORMA-Marktes abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi S6 Avant und beschädigte diesen.





Das Fahrzeug wurde im Bereich der Motorhaube und der Seite mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt.



Hintergrund der Tat könnte eine zuvor stattgefundenen Verkehrssituation gewesen sein, bei welcher der Fahrer eines Ford Fiesta stark abbremsen musste und sich hierüber echauffierte.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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