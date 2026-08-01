Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am 29.07.2026 zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter auf noch unklare Art und Weise die Heckscheibe eines weißen Transporters in der Hauptstraße in Hetzerath.





Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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