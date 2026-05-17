Sachbeschädigung an Fahrzeug

Im Zeitraum 03.05.2026 bis 16.05.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Danziger Straße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Arona und beschädigten diesen vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands.





Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt.



Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich haben den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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