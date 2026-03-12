Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am 11.03.2026 zwischen 17:15 Uhr und 19:45 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Straße "Am kleinen Rotenberg" in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Leon und schlugen die Heckscheibe ein.





Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell