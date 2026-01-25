Hierbei wurden mutwillig der Außenspiegel und der Scheibenwischer beschädigt.
Die Sachbeschädigung wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bitburg erbeten.
Sachbeschädigung an Fahrzeug
