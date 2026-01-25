Sachbeschädigung an Fahrzeug

Im Zeitraum 23.01.2026 bis 24.01.2026 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Lindenstraße in Herforst abgestellten Personenkraftwagen der Marke Honda und beschädigte diesen.





Hierbei wurden mutwillig der Außenspiegel und der Scheibenwischer beschädigt.



Die Sachbeschädigung wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Bitburg erbeten.



